Германия представила модернизированный Leopard 2 после тяжелых потерь на Украине

Немецкий производитель техники для сухопутных войск Krauss-Maffei Wegmann and Nexter представил первый основной боевой танк Leopard 2A8, созданный по заказу норвежского военного ведомства, сообщает Military Watch Magazine.

© Российская Газета

На презентации присутствовали министр обороны Германии Борис Писториус и государственный секретарь министерства обороны Норвегии Марте Герхардсен. На церемонии также была представлена новая мобильная гаубичная система PzH 2000, которая, как и новый танк, должна поступить на вооружение в 2028 году.

Обновленный Leopard 2A8 отличается от более раннего Leopard 2A6 наличием израильского комплекса активной защиты Trophy, новой вспомогательной силовой установкой мощностью 20 кВт и современной системой управления огнем.

"В июле 2025 года сообщалось, что Министерство обороны Германии рассматривает планы закупки нескольких сотен танков Leopard 2A8 после истощения запасов танков Leopard 2A6 из-за передачи украинской армии", - пишет MWM.

Жизнеспособность Leopard 2 и других западных танков в условиях современных боевых действий неоднократно подвергалась сомнению, напоминает издание. Лидерами в создании новых танков MWM называет Китай, Россиию и США.