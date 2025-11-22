Средства ПВО за три часа сбили шесть украинских дронов над Крымом

Дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

© Газета.Ru

По данным ведомства, столько летательных аппаратов уничтожили в период с 9:00 до 12:00 мск.

Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. В ведомстве уточнили, что дежурные расчеты перехватили 16 БПЛА над Ростовской областью, по 15 — над Самарской и Саратовской областями, 13 — над территорией Крыма.

Кроме того, по три аппарата были уничтожены над Волгоградской и Курской областями, два — над Воронежской. По одному беспилотнику ПВО сбили над Белгородской и Брянской областями.

Как до этого сообщал губернатор Юрий Слюсарь, в Ростовской области более 200 домов остались без света из-за удара БПЛА по опоре линии электропередачи. Инцидент произошел в хуторе Нагибин в Чертковском районе.