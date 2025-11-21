Средства ПВО за час уничтожили 12 дронов ВСУ над двумя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 9:00 мск перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над двумя регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«С 8.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, семь аппаратов были сбиты в небе над Астраханской областью, пять — над территорией Краснодарского края.

В ночь на 21 ноября над территорией России было сбито 33 беспилотника ВСУ. По данным Минобороны, по семь БПЛА ликвидировали над Смоленской и Ростовской областями, шесть — над Белгородской областью. Еще пять дронов уничтожили над акваторией Черного моря, четыре — над Крымом, по два объекта ликвидировали над Воронежской областью и Краснодарским краем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS для удара по России.