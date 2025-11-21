Фронт горит почти по всем направлениям — ВС РФ продолжают брать ключевые узлы обороны противника. Как сообщает «Царьград», Украине приходится признавать, что катастрофа неизбежна — ее можно лишь ненадолго отсрочить ценой тысяч жизней украинских солдат.

Три этапа взятия Гуляйполя

ВС РФ продолжают наступать на Гуляйполе с северо-востока, добившись значительного прогресса в нескольких районах. На юго-востоке продвижение российских подразделений за Веселым заставило оставшиеся украинские формирования, расположенные в самом селе и вокруг него, отойти в Зеленый Гай. В результате Веселое полностью взято под контроль, а бойцы продвинулись вдоль лесополос к западу.

Тем временем ВС РФ обошли село Затишье с востока, укрепившись к северу от реки Калмычка. После они переправились через реку на юг, взяв позиции в лесополосах. Другие силы в то время начали наступление на юго-запад. Как сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, после освобождения населенного пункта солдаты украинской армии бежали, оставляя раненых.

На севере бойцы ВС РФ отбивают позиции ВСУ в направлении дороги Гуляйполе — Покровское и заняли новые позиции к северу от первоначального прорыва к водохранилищам. ДРГ тем временем проникли еще дальше.

Украинский канал «Легитимный» заявляет, что ВС РФ собирается брать Гуляйполе в три этапа. Первый — подход к населенному пункту на расстояние в 5-7 км. Это почти выполненная задача. Следующий этап — взятие под оперативный контроль беспилотников всей логистики. Третий этап предполагает штурм с трех сторон населенного пункта.

«Если будет снова туман, то ВС России попытаются ускорить штурм и отправят массированную механизированную колонну, которую уже готовят к такому броску», — пишет «Легитимный».

Северск горит

Боец с сумского направления, автор канала «Без ретуши» заявляет, что Северск в ДНР стал «переходить на сторону добра». ВСУ отрезаны, подразделения ВС РФ уже контролируют большую часть города и ведут его планомерную зачистку.

«Вот вам и еще одна крепость, что не устояла под натиском российского солдата. Там ещё не придумали, как Мирноград перестал быть важным, а уже сразу и для Северска причины искать нужно», — заявил он.

Военкор Руслан Татаринов отмечает, что российские военные стремительно прорвали мощную линию обороны ВСУ в Донбассе. Всего несколько дней назад армия РФ зашла в Северск, а уже 20 ноября военкоры подтвердили взятие трети города. Причины столь быстрого развала «крепости» — проблемы со снабжением и отвод части сил.

На краснолиманском направлении бойцы докладывают о взятии под контроль школы и церкви в населенном пункте Ставки. Половина местности под контролем ВС РФ, продолжаются бои за вторую ферму. Ряд военкоров тем временем сообщили, что 20 ноября начались бои за Красный Лиман.

По словам военкора Юрия Подоляки, в районе Красноармейска наступила кульминация генерального сражения 2025 года. ВСУ атакуют в районе Родинского из последних сил, а российские военные давят в районе Шахового. Однако уже вскоре «качели» завершатся.

Продвижение в Харьковской области

На харьковском направлении ВС РФ продолжают развивать успехи. Они зачистили еще часть городской застройки в Волчанске, а южнее штурмовики взяли под контроль остатки промзоны. Военкор Михаил Звинчук заявляет, что теперь российские подразделения смогут завязать бои за Вильчу.

Идут бои за Лиман, что южнее Синельникова. С развитием успеха там ВС России смогут приблизиться к переправе в Старом Салтове и атаковать дальше на юг. На восточном фланге — бои в районе Амбарного, Отрадного и Двуречанского.

Тем временем вся Харьковская область несколько суток под непрерывным плотным огнём. Бойцы 105-го полка пишут, что в «Харькове адище».

Цена ошибок Киева

Украинский инсайдер «Женщина с косой» отмечает, что Киев давно опасался прорыва в Северск, о котором говорили еще неделю назад. Оборона в городе после переброски всех боеспособных подразделений под Красноармейск фактически просела — теперь линия фронта начала рваться.

Украине грозит обрушение фронта на Купянском направлении

Украинский боевик с позывным «Мучной» подтвердил, что южный фланг проседает, а ситуация становится переломная. Особенно тревожным он называет то, что ВС РФ вплотную подошли к дороге Северск — Лиман. Если ее перережут, то город окажется в полуокружении со всеми вытекающими последствиями.

«Пока Генштаб пытается удерживать Покровск, где позиции давно потеряли военный смысл, фронт трещит по другим швам. И Северск может стать очередной ценой за стратегическую слепоту, которая превращает целые направления в пустоты, оставленные без прикрытия», — заявил он.

«Легитимный» также подтвердил, что оборона Северска посыпалась, как и оборона Новопавловки в Днепропетровской области. По оценке его авторов, на подходе — «полный крах» обороны на северо-востоке Харьковской области. Все резервы сожрала «красноармейская воронка».

Единственное, что сейчас может вызывать тревогу — накапливание резервов ВСУ в Херсоне и Черниговской области, хотя их периодически и атакуют дронами и КАБами. Не исключено, что Киев решится на отчаянное контрнаступление для красивой картинки. При этом ВС РФ продолжают давить противника в Херсоне — наблюдатели считают, что далее российские подразделения пойдут на Одессу.