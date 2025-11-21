Уничтожение американского гранатомета стальной бригадой Росгвардии попало на видео

В Харьковской области бригада Росгвардии уничтожила американский автоматический гранатомет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На кадрах видео российский дрон подлетает к замаскированной позиции украинского автоматического гранатомета производства США и точным попаданием уничтожает его. Все действия фиксирует второй дрон.

Операторы ударных БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения («стальной бригады») Росгвардии в ходе воздушной разведки рядом с одним из населенных пунктов Харьковской области обнаружили и уничтожили огневую позицию станкового гранатомета Mk-19. Средства объективного контроля подтвердили попадание и уничтожение цели.

