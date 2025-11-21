В Минобороны РФ сообщили об успешной операции под Красным Лиманом и об уничтожении пунктов управления дронами ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 21 ноября.

Удар «Гиацинта»

Российские артиллерийские орудия «Гиацинт-Б» уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Цели были обнаружены операторами разведывательных дронов. Операторы в режиме реального времени передавали координаты артиллеристам и корректировали огонь.

Все цели были поражены. ВС РФ вывели из строя украинскую систему разведки и наведения на этом участке.

Удар «Града»

Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» уничтожила пункт управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операцию провели военные 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск ВС РФ.

«Сегодня поступил сигнал, пункт управления БПЛА противника был обнаружен, быстро выехали, четко и слаженно отработали по цели, цель была уничтожена», - рассказал командир БМ-21 с позывным «Балу».

Операция под Красным Лиманом

Тяжелый ударный дрон ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны России. Операторы получили от разведчиков координаты цели и подготовили к вылету беспилотник, способный нести полезную нагрузку до десяти килограммов.

На внешнюю подвеску дрона были установлены осколочно-фугасные боеприпасы. Операторы сбросили боеприпасы по координатам цели и поразили ее.

Удар Ми-28нм

Боевой вертолет Ми-28нм уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север».

Вертолет нанес удар по цели легкой многоцелевой управляемой ракетой. Разведка доложила, что цель была поражена, после чего Ми-28нм вернулся на аэродром базирования.

Операции к востоку от Гуляйполя

ВС РФ выбили украинских солдат из нескольких укрепленных опорных пунктов восточнее города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что ВС РФ заняли укрепленные опорные пункты к западу от Яблокова. Под контроль российских сил перешли четыре района.

Буферная зона в Харьковской области

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что ВС РФ расширили буферную зону на одном из участков в Харьковской области до 40 километров. По его данным, российские войска «вклинились» в позиции ВСУ на четыре километра.