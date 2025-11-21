Украине грозит обрушение фронта на Купянском направлении

Взятие Купянска российскими войсками грозит Вооруженным силам Украины (ВСУ) обрушением всего фронта на данном направлении. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Накануне начальник Генштаба ВС России Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска.

По словам Андрея Марочко, Купянск был крупным логистическим центром для ВСУ и его утрата ударит по всему направлению.

«С утратой населенного пункта Купянск украинское командование потеряло очень большой стратегический населенный пункт, не только значимый со стороны логистики, но и по сути грозящий ВСУ обрушением фронта (…). И, естественно, сейчас украинское командование понесет репутационные потери», - пояснил эксперт.

Он также уверен, что генералитет, как и ранее до этого, в медийном поле будет доказывать, что город находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Подполковник в отставке объяснил пользу от освобождения Купянска

«Но, естественно, это уже будут больше информационные вбросы, нежели реалии «на земле»», - констатировал Марочко.

Полный контроль над Купянском даст ВС РФ преимущество для продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации. По оценкам экспертов, сначала российские войска обеспечат логистику, а затем в течение нескольких месяцев получат мощный плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Краматорска и Славянска.