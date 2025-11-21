Из-за угрозы БПЛА в Славянском районе Кубани отменили занятия в школах

Глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский сообщил, что по причине угрозы применения БПЛА в пятницу отменены все занятия в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования муниципалитета.

"Также рекомендовано отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования", - написал Синяговский в своем Telegram-канале.

Глава района подчеркнул, что сигнал беспилотной опасности к настоящему моменту не отменен.

В результате падения украинских беспилотных летательных аппаратов в кубанском районном городе Славянске-на-Кубани пострадали два человека.

"Они госпитализированы, получают всю необходимую медицинскую помощь", - рассказали в Оперштабе региона.

Кроме того, семь домовладений получили повреждения крыш, окон и дверей. На местах в данный работают оперативные и специальные службы.