После того, как российские войска освободили от укронацистов Купянск, ВСУ ждет мощное обрушение фронта. Помимо этого репутационные риски тоже никто не отменял. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«С утратой населенного пункта Купянск украинское командование потеряло очень большой стратегический населенный пункт, не только значимый со стороны логистики, но и по сути грозящий ВСУ обрушением фронта. И, естественно, сейчас украинское командование понесет репутационные потери», - отметил он.

Марочко напомнил, как киевский режим всей своей пропагандисткой машиной пытался убедить народ и Запад, что Купянск находится под контролем вэсэушников. Однако это были всего лишь информационные вбросы.

Накануне во время встречи президента России Владимира Путина с командованием группировки войск «Запад» глава Генштаба Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что Купянск полностью освобожден.

Ранее «МК» писал, что российская армия в Купянске и его окрестностях заблокировала огромную группировку украинских боевиков. Под угрозой полного уничтожения оказалось порядка 15 батальонов ВСУ.