Армия России захлопнула котел с украинским гарнизоном Димитрова внутри.

© Российская Газета

"Северные и южные подразделения, работающие на данном направлении, соединились по улице Вербицкого. Параллельно идет зачистка Красноармейска", - сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Ждем красивое Fatality с применением крайней ФАБ-3000", - пишет "Изнанка".

Тяжелые авиабомбы стали символом битвы за Димитров - с их помощью сносят убежища ВСУ в спальных микрорайонах.

В подвалах Димитрова остается не менее двух тысяч мирных жителей. Наши военные помогают им выйти из опасной зоны, организуя безопасные коридоры, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.