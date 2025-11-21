В РФ объявили в розыск экс-замглавы генштаба ВСУ

Бывший заместитель главы генерального штаба ВСУ Артур Артеменко был объявлен в розыск в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.ru

Артеменко занимал пост замглавы генштаба ВСУ с февраля 2017 года по июль 2019 года. Он ответственен за обстрелы ЛНР и ДНР, в результате которых, по данным МО РФ, пострадали мирных жителя, в том числе 17 детей.

Российские правоохранители неоднократно заявляли о приверженности цели выявить всех причастных к военным преступлениям на территории ЛНР и ДНР.

В начале 2025 года в РФ заочно арестовали и объявили в розыск полковника ВСУ Павла Федосенко. Причины этого не объявлялись.

14 января 2025 года Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) внесла украинского полковника Павло Розлача в перечень террористов и экстремистов. Мужчину считают причастным к ударам по Курской области с применением кассетных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в России снимут фильм о девочке из Горловки, пострадавшей во время атаки ВСУ.