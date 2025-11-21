Украинская армия по требованию нового мирного плана США должны быть сокращена. Однако в ВСУ итак может не остаться людей, так как они несут огромные потери, а замены нет, заявил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис.

«Вероятно, конфликт завершится, когда у Украины просто закончатся люди. У Запада подходят к концу запасы боеприпасов, а Россия продолжает наращивать силы во всех категориях», — признал он.

СВО предрекли скорое окончание при одном условии

Но в искусственное затягивание конфликта может вмешаться Европу. По мнению экспертов, лидеры ЕС могут снова убедить Зеленского отказаться от подписания мира.

Ранее «МК» писал, что европейцы могут еще и провокации устроить, чтобы втянуть США в войну с Россией. Например, они могут сбить самолет над Балтикой или атаковать российский корабль.