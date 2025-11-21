Кимаковский: взятие Купянска замкнуло кольцо вокруг ВСУ на левом берегу Оскола

Газета.Ru

Российские войска, взяв под контроль город Купянск в Харьковской области, фактически замкнули кольцо вокруг крупной украинской группировки на левом берегу Оскола. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

Советник главы ДНР рассказал о замыкании кольца вокруг ВСУ после взятия Купянска
© РИА Новости
«Освобождение Купянска это, фактически, замыкание кольца вокруг украинского гарнизона в Петропавловке, Куриловке, Глушковке, Ковшаровке и большого количества населенных пунктов на левом берегу Оскола», — сказал он.

Путин: российская армия заблокировала 15 батальонов ВСУ в Купянске

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о взятии Купянска. Кроме того, ВС РФ контролируют более 80% Волчанска в Харьковской области, рассказал он.

Бои за населенные пункты Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой в Харьковской области продолжаются.

Генштаб ВСУ потерю города не признает и заявляет о продолжении контрдиверсионных мероприятий.

Ранее Путин заявил об окружении 15 батальонов ВСУ в Харьковской области.