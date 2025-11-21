Европа может устроить РФ Перл-Харбор ради втягивания США в конфликт

Европейские страны боятся вступать в конфликт с Россией, потому как не хватит сил справиться. Но устроить какую-нибудь провокацию, чтобы втянуть в войну США, они вполне могут. Такое предупреждение сделал экс-дипломат из Британии Аластер Крук.

«Нужно проявлять должную осмотрительность в отношении того, что происходит в Европе, ведь нужно понять, действительно ли ЕС намерен начать войну с Россией или готовит что-то вроде Перл-Харбора, когда произойдет какая-то провокация», - пояснил он.

В качестве примера провокации Крук приводит сбитый самолет где-нибудь в Балтийском регионе, или нападение на российский корабль. Эксперт уверен, что сами европейцы не будут развязывать войну, так как сделать этого не смогут.

Крук также отметил, что у европейцев сегодня нет ни денег, ни человеческого ресурса, ни вооружений. Так что воевать Европе просто нечем и некем.

Ранее «МК» писал, что армии западных стран за последние годы сильно деградировали, так как не изучают опыт ведения современных военных конфликтов, а их командование абсолютно некомпетентно, потому как даже не понимает, о чем говорит при заявлениях о возможной войне с Россией. С таким мнением выступил американский аналитик Андрей Мартьянов.