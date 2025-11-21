Стало известно о панике Лондона из-за российского судна «Янтарь»

Власти Великобритании установили слежку за российским океанографическим судном «Янтарь», которое было замечено вблизи внутренних вод страны к северу от Шотландии. Привлечены истребители, фрегат и подводная лодка королевских военно-морских сил. По мнению британцев, «Янтарь» занимается картографированием подводных кабелей связи и, возможно, использует лазерные лучи против самолетов военно-воздушных сил Великобритании. Прокомментировать сообщение мы попросили военно-морского инженера, специалиста по глубоководным исследованиям и международному праву, капитана первого ранга Василия Фатигарова.

— Судно «Янтарь» приписано к военно-морской базе Северного флота, базируется там, а его эксплуатантом является Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ (ГУГИ), — говорит Василий Фатигаров. — Это одно из самых «закрытых» главных управлений Минобороны России. Судно — океанографическое, исследовательское. Оно выполняет специальные задачи. Британцы сейчас говорят, что судно ведет разведку. Ну и что? Разведка — это очень широкое понятие. Это может быть научная разведка. Гидрографические суда ВМФ всегда вели и ведут такую разведку: изучают течения, карту глубин, берут всевозможные образцы.

Как подчеркивает капитан первого ранга Василий Фатигарова, это судно очень серьезное.

— Головное судно проекта 22010 «Крюйс». Судно, которое спустил на воду Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». В мае 2015-го оно вошло в состав Военно-морского флота. Длина судна — 108 метров, максимальная ширина — 17,2 метра. Полное водоизмещение — более 5 тысяч тонн, там стоят мощнейшие дизель-генераторы, от которых идет электроснабжение. Скорость хода «Янтаря» — не менее 15 узлов, дальность плавания достигает 8 тысяч морских миль. Экипаж судна — 60 человек, на борту работает некая научная группа, которая выполняет специальные задачи. Автономность плавания по запасам — 60 суток.

Эксперт напоминает, что в прошлом году судно работало на месте гибели «Белой Медведицы» в Средиземном море. (Российское торговое судно Ursa Major (с латинского «Большая Медведица») затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром после террористической атаки. На борту находились железные краны и люковые крышки для ледоколов. 14 членов экипажа удалось спасти, еще два человека пропали без вести).

— Исследовательское судно «Янтарь» оснащено специальными глубоководными обитаемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами, которые могут погружаться на глубину порядка 6 тысяч метров. На судне есть вертолетная площадка, специальный кран для спуска и подъема аппаратов на борт. На корме располагается большой ангар для размещения подводной техники.

Основным специальным снаряжением «Янтаря» являются именно обитаемые автономные глубоководные аппараты: «Русь» и «Консул».

— Понятно, что мы не знаем всего того, что могут делать эти аппараты, нам и не надо этого знать. Тут вопрос в другом: разве наше судно «Янтарь», которое входит в состав ВМФ России, не имеет права находиться в международных водах? (Международные воды или «открытое море» не входит в юрисдикцию какого-либо государства. Таким образом, государства имеют право на рыболовство, судоходство, полеты, прокладку кабелей и трубопроводов, а также на научные исследования. Такие воды открыты для всех. — Авт.).

— По мнению министра обороны Великобритании Джона Хили, российское судно «Янтарь» занимается картографированием подводных кабелей связи. И может якобы их перерезать.

— Зачем нам обрезать им какой-то подводный кабель столь демонстративно? У нас же есть многоцелевой высокоскоростной подводный аппарат «Посейдон» с практически неограниченной дальностью хода, который этот деятель даже не заметит, если будет нужно. Такие высказывания говорят о некомпетентности и зашкаливающей русофобии Джона Хили. Дал команду британской подводной лодке всплыть, обнаружить себя и показать, что «Янтарь» находится под наблюдением. Ну и флаг ему в руки!

По мнению эксперта, Великобритании надо постоянно разжигать русофобию.