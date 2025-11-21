Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА над двумя российскими регионами
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над двумя российскими регионами. Всего было уничтожено 11 беспилотников, об этом заявили в Минобороны России.
Попытки атаки на территорию РФ были зафиксированы 20 ноября в период с 20.00 по 23.00 по московскому времени. В небе над Брянской областью были сбиты восемь БПЛА, еще три БПЛА ликвидировали над Курской областью.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области из-за падения обломков беспилотников загорелось предприятие. По словам губернатора региона Павла Малкова, никто не пострадал, а объекты гражданской инфраструктуры в результате атаки не были серьезно повреждены.