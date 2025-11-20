Подполковник в отставке объяснил пользу от освобождения Купянска

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко объяснил, в чем польза от освобождения Купянска. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Марочко, освобождение Купянска значительно улучшит ситуацию в приграничных районах ЛНР. Он добавил, что идущие на северных регионах ЛНР боевые действия сильно влияли на жизнь местных жителей.

«Теперь же мы будем отодвигать дальше украинских боевиков от луганских границ, что естественно снизит возможность нанесения ударов по нашей республике и очень благоприятно скажется на ситуации в ЛНР в целом», — заявил он.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска.