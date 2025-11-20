Аналитик Михайлов назвал освобождение Купянска ударом для имиджа Киева

Освобождение российскими войсками населенного пункта Купянск в Харьковской области является серьезным информационно-политическим ударом по имиджу киевского режима. Такое мнение ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Бои за Купянск, этот укрепрайон ВСУ, продолжались довольно долго. Вместе с Купянском, по сути, практически полностью зачищаются Красноармейск и Волчанск. Освобождение Купянска - это еще один серьезный информационно-политический удар по имиджу киевского режима, потому что ничего противопоставить сейчас в информационном поле Киев не может. По факту все прекрасно понимают, что если бы это был фейк или элемент российской пропаганды, то это явно не звучало бы на одной площадке с выступлением президента России", - сказал эксперт.

Михайлов отметил, что в настоящее время власти Украины должны принять решение о судьбе собственных военных, заблокированных в Купянске.

"Для украинской стороны еще есть возможность сохранить жизни определенного количества своих военнослужащих - о блокировке 15 батальонов ВСУ прозвучало в докладе начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Опять же, Россия предоставляет возможности для сдачи в плен военных ВСУ в этом котле. И это будет очередным мячом в нос Киеву и его кураторам - как они отнесутся к этому вопросу? Но, как мне кажется, киевский режим не даст возможности своим военнослужащим сдаться", - сказал военный аналитик.

Руководитель Бюро военно-политического анализа добавил, что освобождение российскими войсками Купянска является ответом России Западу.