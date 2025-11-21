Путин: российская армия заблокировала 15 батальонов ВСУ в Купянске

Российская армия в Купянске и его окрестностях заблокировала огромную группировку украинских боевиков. Под угрозой полного уничтожения оказалось порядка 15 батальонов ВСУ, сообщил президент России Владимир Путин.

Такую статистику российский лидер озвучил в ходе совещания с руководством Генштаба и группировки «Запад». Встреча проходила в одном из командных пунктов «Запада».

«Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, насколько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника, совсем недавно там было 18, сейчас начальник Генштаба докладывал, примерно 15 батальонов», - сообщил глава государства.

Ранее «МК» писал, что глава Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, что российские войска освободили Купянск.