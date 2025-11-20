Освобождение российской армией Купянска позволит начать сбор доказательств о военных преступлениях ВСУ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Возвращение наших войск в Купянск позволит начать детальную работу следственных органов России «на земле» по сбору доказательной базы по преступлениям вооружённых формирований Украины», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил об освобождении Купянска.

Командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлёв отметил, что прорыва украинских боевиков из Купянска не было допущено.