Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние 1,5 месяца боев потеряли в Купянске Харьковской области наиболее боеспособные подразделения.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«Свои наиболее боеспособные подразделения ВСУ уничтожили в Купянске, в особенности элиту БПЛА и спецназ. Есть очень большие потери также среди хорошо подготовленной пехоты», — рассказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания заявил, что украинские бойцы должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен. Доложить о том, как выполняется данная задача, глава государства предложил Герасимову.

В начале встречи глава Генштаба Валерий Герасимов заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль ВС РФ.