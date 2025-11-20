Освобождение территорий ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей идет в соответствии с утвержденным планом.

Об этом в четверг доложил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину, сообщает сайт Кремля.

«Соединения и воинские части объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с утвержденным замыслом», — уточнил Герасимов.

Днем ранее стало известно, что ВС России удалось прорвать оборону Вооруженных сил Украины возле важного города в Донбассе — Северска. По словам военного обозревателя Юлиана Репке, российские военные контролируют не менее 20 процентов территории Северска.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Северск — это очередной город, который нужно освободить для того, чтобы восстановить административные территориальные границы ДНР. При этом ВСУ применяют там тактику, используемую террористами.