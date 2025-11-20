Духовное укрепление российских воинов в зоне специальной военной операции приобретает массовый характер - число принявших крещение бойцов исчисляется десятками тысяч и уже превысило 55 000 человек. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Цифра, озвученная на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора в храме Христа Спасителя, впечатляет. По словам Кириенко, военное духовенство провело десятки тысяч богослужений, а сотни священнослужителей, находящихся на передовой, удостоены высоких государственных наград, включая ордена Мужества, - и это без оружия в руках.

«Это борьба, в которой нас пытаются лишить статуса независимого суверенного государства, это борьба за право и выбор народов быть русскими, говорить на русском языке», - подчеркнул первый замглавы Администрации президента.

Активную роль играют и религиозные добровольцы: более 4000 подготовленных волонтеров отправились в зону СВО, чтобы ухаживать за ранеными. Приходские центры помощи, как отметил Кириенко, оказали поддержку уже более чем 300 тысячам нуждающихся.

Фактически на передовой формируется не только линия обороны, но и мощный духовный фронт. Вера становится для воюющих бойцов не просто обрядом, а опорой в борьбе за национальный суверенитет и историческую правду.