В России могут запретить депортацию иностранцев, которые воевали в составе ВС РФ

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить запрет на депортацию из России иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ. Документ размещен в думской электронной базе.

Нововведения коснутся иностранных граждан, которые проходили службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе ВС РФ или других российских воинских формирований.

Законопроект предусматривает, что таких иностранцев нельзя будет депортировать, а также им нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Перечисленные документы также нельзя будет аннулировать.

Авторы инициативы также предлагают не исполнять все принятые после 24 февраля 2022 года решения о депортации, сокращении срока временного пребывания, отказе в выдаче указанных документов и их аннулировании в отношении иностранцев, которые воевали по контракту в составе ВС РФ. Согласно законопроекту, все эти решения прекратят свое действие.

Еще одним внесенным правительством РФ законопроектом предлагается дополнить новым положением Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Предусматривается отказ в выдаче иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора иностранных граждан, воевавших по контракту в составе ВС РФ.

Также внесен закон, предусматривающий поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предлагается установить, что в отношении иностранцев, воевавших по контракту в составе ВС РФ, не будет использоваться мера наказания в виде административного выдворения. Вместо этого будет назначаться штраф в размере до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 200 часов. При этом в случае нарушения таким иностранным гражданином правил поведения на официальных спортивных мероприятиях ему также может быть назначен административный запрет на посещение спортивных мероприятий на срок от одного года до семи лет.