Российские «Торнадо-С» стали уничтожать мосты в зоне СВО

Снаряды российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» позволяют гарантированно поражать неуязвимые для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) цели, в частности, элементы мостовых конструкций в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Компания прокомментировала видео, Вооруженными силами Украины (ВСУ), сначала ударили российские дроны, однако серьезно объект повредил лишь снаряд РСЗО.

«300-миллиметровый снаряд, выпущенный за десятки километров, попал точно в переправу, без какого-либо отклонения. В результате крепкий металлический блок моста, способный выдержать военную технику массой в 60 тонн, разлетелся на две части», — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» показали применение «Торнадо-С» по позициям ВСУ в Волчанске.

В октябре военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram отметил, что российские военнослужащие продолжают наступление в Донецкой народной республике (ДНР), используя реактивную артиллерию, в частности, РСЗО.