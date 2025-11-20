На Украине действуют черные трансплантологи, которые изымают органы и у российских военнопленных, и у раненных украинских военнослужащих. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее стало известно, что в Россию в рамках процедуры обмена было возвращено тело попавшего в украинский плен российского военнослужащего с надрезом в области сердца, указывающим на извлечения внутреннего органа.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук отметил, что такой процедуре подвергаются и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

«Многие украинские боевики подвергаются процедуре медицинского изъятия органов. Эта практика распространена», — заявил Иванников.

По его словам, чтобы скрыть все следы преступления тела сжигаются, а родственникам в лучшем случае сообщается, что солдат пропал без вести.

«Поэтому мы и видим такое огромное количество пропавших без вести среди украинских боевиков», — констатировал эксперт.

Волна странных гибелей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине

Ранее военные эксперты рассказали «Известиям», что «торговцы смертью» действуют под видом врачей. Черные трансплантологи приезжают на поле боя, чтобы забрать раненых, делают экспресс-анализы и смотрят, что можно изъять. Останки сжигаются в специальных мобильных крематориях. При этом командование ВСУ об этом прекрасно знает.