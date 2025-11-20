Армия России освободила район в Красноармейске

медицинскую помощь местным жителям, обеспечивают их лекарствами и продовольствием. При необходимости гражданское население эвакуируют в безопасные районы и размещают во временных пунктах размещения.

В ходе осмотра территории сапёры проверяют дороги и прилегающие участки на наличие взрывоопасных предметов, уничтожая опасные находки с помощью накладных зарядов.

19 ноября взятый в плен солдат ВСУ Александр Сидельник рассказал, что украинское командование скрывало от военнослужащих в Красноармейске информацию о полном окружении и критическом положении с поставками.

Днем ранее бойцы российской группировки «Центр» эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска.