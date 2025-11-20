Ермак искал помощи у Залужного и получил от него отказ

© Лента.ру

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пытался организовать встречу с экс-главкомом ВСУ и послом страны в Великобритании Валерием Залужным на фоне коррупционного скандала, однако тот отказал ему. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного и близкого к Залужному чиновника.

Собеседник издания заявил, что на призывы к своей отставке Ермак публично не отреагировал, но он, видимо, стремился укрепить свою поддержку в правительстве.

По словам чиновника, он пытался организовать встречу с Залужным, но в просьбе о встрече ему было отказано.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что возглавить кризисное правительство на Украине может экс-главком ВСУ Валерий Залужный.