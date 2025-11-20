Военный корреспондент Тимофей Ермаков заявил, что ВС РФ выбили украинских солдат из поселка Ямполь под Красным Лиманом. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным Ермакова, в поселке не осталось украинских сил. Корреспондент назвал Ямполь важнейшим пунктом, позволяющим контролировать логистику ВСУ в направлении Северска и Красного Лимана.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ устраивает «мясные штурмы» и «не считается с потерями» у Ямполя в ДНР. Марочко подчеркивал, что ВС РФ сдерживают натиск украинских сил.

Шестнадцатого ноября источник ТАСС в силовых структурах России сообщил со ссылкой на радиоперехват, что последние оставшиеся подразделения ВСУ бегут из Ямполя.