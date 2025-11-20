ВСУ получили британские зенитные установки Terrahawk Paladin

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать зенитно-артиллерийский комплекс Terrahawk Paladin. Об этом сообщает украинский портал «Милитарный».

Новейшая зенитная установка основана на шасси MAN HX, с которого его можно быстро выгрузить. Terrahawk Paladin известна своей полной автономностью. Уточняется, что установка имеет сенсоры и системы обнаружения, сопровождения и уничтожения воздушных, наземных и морских целей на короткой дистанции.