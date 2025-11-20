Названо число солдат ВСУ, попавших в «котлы» под Покровском

Советник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин заявил, что под Красноармейском (Покровском) и Купянском оказались окружены около 10 тысяч военнослужащих ВСУ. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам аналитика, возле Красноармейска действительно находятся два «котла», в которых оказались примерно по 5 тысяч боевиков ВСУ.

Возможности получения любых видов снабжения для них отрезаны, поскольку все подъезды контролируют российская авиация, артиллерия, дроны, отметил Гагин.

У попавших в эти котлы солдат ВСУ есть только два пути — сдаться или погибнуть, заключил советник главы ДНР.

Данную информацию пока не прокомментировали в Минобороны РФ.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что отправка Украиной технического персонал аэродромов в Волчанск указывает на катастрофическую ситуацию с резервами у ВСУ.