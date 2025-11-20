Названы возможные сроки взятия Волчанска

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Волчанск (Харьковская область) может перейти под полный контроль ВС РФ к концу 2025 года. Об этом Кнутов рассказал News.ru.

В середине октября военные блогеры сообщили, что российские войска взяли под контроль здание хлебозавода на западе Волчанска. Отмечалось, что ВС РФ продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья. В начале ноября подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские силы почти полностью зачистили территорию Волчанска, расположенную на северном берегу реки Волчья.

Двадцатого ноября Кнутов заявил, что 70 процентов территории Волчанска находятся под контролем России. Он указал, что во время подобных операций ВС РФ обходят города с разных сторон, берут территорию в клещи и изолируют ВСУ.

«Нехватка продуктов и всего остального ведет к тому, что противник изматывается. Затем ВСУ либо сдаются, либо погибают. Есть шанс к концу года освободить Волчанск», - считает Кнутов.

По его мнению, потеря Волчанска станет «психологическим ударом» для Украины.