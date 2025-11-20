Российские военные продолжают зачистку населенного пункта Ровное

Российские военнослужащие продолжают зачистку населенного пункта Ровное в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«За прошедшие сутки четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В министерстве добавили, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны.

До этого взятый в плен военный ВСУ Александр Сидельник заявил, что украинское командование скрывало от военнослужащих в Красноармейске информацию о полном окружении и критическом положении с поставками.

17 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска расширяют зону контроля в окрестностях Красноармейска.

14 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские военнослужащие разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове. Он отметил, что сообщения между городами больше нет, украинские подразделения «отрезаны друг от друга».