Боец ВС РФ снял, как колонну пленных ВСУ выводят из Красноармейска

В Сети появилось видео, как группу пленных военнослужащих ВСУ выводят в тыл из Красноармейска.

Достаточно редкие кадры опубликовал в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Астрахань. Российский штурмовик на мотоцикле запечатлел колонну из 15 украинских солдат, которых конвоируют на багги.

Показательно, что происходит это в ясный день, не под покровом тумана. И пленные, и штурмовики ВС РФ совершенно спокойно передвигаются по дороге, не опасаясь атак дронов. Это может свидетельствовать о том, что работа расчетов БПЛА врага на этом направлении практически прекращена.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что армия на 75 процентов взяла под контроль Красноармейск. Министерством обороны РФ были опубликованы кадры, как бойцы группировки войск "Центр" свободно перемещаются по недавно освобожденному Шахтерскому району города.