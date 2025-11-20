В Минобороны раскрыли подробности о попытке ВСУ ударить ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Они были сбиты российскими военными, сообщили в Минобороны России.

Известно, что ракеты Storm Shadow способны преодолевать расстояние до 500 километров. Их цели в оборонном ведомстве не раскрыли, ракеты были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, за сутки в зоне СВО были сбиты 119 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.