Коллапс на фронте: Украине грозит одно из самых крупных поражений

Еще на прошлой неделе ситуацию на запорожском направлении называли «локальным обрушением фронта». Как сообщает «Царьград», сейчас она стремительно превращается в полный коллапс, который грозит Украине одним из самых крупных поражений за всю спецоперацию.

Развязали руки «Востоку»

В попытках стабилизировать ситуацию у Красноармейска Киев стянул туда почти все доступные резервы. Это развязало руки группировке ВС РФ «Восток», позволив устроить крупномасштабное наступление. Она и без того с завидным упорством давила вражескую оборону, заставляя врага оставлять один опорный пункт за другим. Теперь же его продвижение превратилось в серию глубоких острых прорывов.

Минобороны РФ ранее подтвердило освобождение Ровнополья и Малой Токмачки. Взятие под контроль первого населенного пункта открывает путь к Гуляйполю. Малая Токмачка же означает приближение к Орехову, важнейшему населенному пункту для освобождения Запорожья.

Наиболее сложная ситуация сейчас сложилась на севере от Гуляйполя. За предыдущие недели подразделения «Востока» смогли пробить линию обороны ВСУ по реке Янчур и занять возвышенность, которая позволяет контролировать дорогу на Гуляйполе с севера.

Теперь командование ВС РФ стоит перед выбором: проложить наступление на запад или развернуть войска, чтобы охватить Гуляйполе с севера и запада. Так, прорыв украинской обороны на реке Ганчур станет преодолением последней линии долговременных оборонительных сооружений ВСУ. При этом создание котла в Гуляйполе позволит зажать еще одну группу украинских подразделений, а после лишить ее снабжения.

Если смотреть на обычные для СВО темпы развития наступлений, то перспектива выхода к Запорожью выглядит долгосрочной. При этом не исключено, что из-за истощения ВСУ и повышения эффективности российских дронов события ускорятся.

«Группировка "Восток" уже доказала, что умеет взвинчивать темп наступления и держать его столько, сколько потребуется. И если "восточные" продолжат в том же духе, а с юга в районе Орехова поддадут соседи, то украинская оборона юга сложится на участке, сопоставимом по площади с несколькими Бахмутами. В этом случае ВСУ останется одно — пытаться чудом сдержать продвижение и выиграть время, чтобы не потерять контроль над левым берегом до самого Днепропетровска», — пишет «Военная хроника».

Украинское Мажино

С некоторой долей вероятности можно сказать, что созданная ВСУ оборонительная линия в южнорусских степях разделит судьбу таких известных фортификационных сооружений, как линия Мажино и линия Маннергейма. После выхода за их пределы обороняющаяся сторона оказывается в невыгодном положении: бойцам приходится бежать, цепляясь за любые рубежи, тогда как набравшая темп наступающая армия продолжает катиться монолитной массой.

Сейчас у Украины наблюдается ситуация, когда один кризис обороны провоцирует два следующих. Истощение ВСУ дает реальные последствия в виде невозможности держать позиции без авральных мероприятий и стягивания резервов с других направлений.

В подобных условиях есть только одно правильное решение — сокращение линии фронта и отход на сильные оборонительные позиции. Для ВСУ такой мог бы стать Днепр. Однако, к счастью, Киев по ряду политических и медийных соображений не идет на этот шаг, а значит противник и дальше будет перемалываться ВС РФ.