Дроны на оптоволокне настигли технику и боевиков ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов ударных БПЛА подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» в Харьковской области. На кадрах, снятых в реальном времени с бортов дронов, зафиксированы поражения украинской техники и живой силы.

По данным ведомства, в ходе создания полосы безопасности российские операторы FPV-дронов на оптоволокне организовали засады. Для этого были выбраны маршруты движения техники и ротации украинских подразделений.

Работа велась в режиме свободной охоты. Ударные беспилотники отслеживали перемещение мобильных групп ВСУ и наносили точные удары в момент их выхода на линию соприкосновения.

В результате, как уточнили в Минобороны, были уничтожены бронированный автомобиль типа Humvee и несколько пикапов с украинскими военнослужащими. Ранее ведомство также продемонстрировало кадры с уничтожением техники и и боевиков ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.