Группировка войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России взяли населенный пункт Веселое в районе подконтрольного Киеву Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Воин DV».

«Отсчитывая от начала ноября, Веселое становится пятым населенным пунктом, освобожденным героями из 114-го мотострелкового полка (...) и тринадцатым — группировкой войск "Восток"», — отмечают авторы канала.

Как сообщается, вместе с населенным пунктом бойцы ВС России взяли под контроль крупный район обороны ВСУ площадью более 15 квадратных километров. Авторы также отмечают, что украинское командование несколько дней пытается стабилизировать положение и безуспешно отправляет в контратаки переброшенные на гуляйпольское направление резервы.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс предрек украинским войскам серьезные проблемы в Запорожской области из-за потери Ровнополья. По его словам, расположение населенного пункта имеет чрезвычайно важное значение для дальнейшей обороны Гуляйполя.