ВС РФ вышли к селу Гришино под Красноармейском

Российские войска продолжают активное наступление сразу на нескольких направлениях фронта. На красноармейском направлении подразделения ВС РФ заняли новые позиции в садовом товариществе на подступах к селу Гришино под Красноармейском, что позволяет укрепить контроль над узлом обороны противника в этом районе, сообщает WarGonzo.

На южном фланге, в Димитрове, российские силы продвигаются в сторону центрального района города и контролируют его южную часть. На добропольском участке продолжаются бои в Родинском, отмечаются также успехи в районах Сухецкого, Суворово и Шахово.

В южной части фронта ВС РФ продвигаются к восточным окраинам Гуляйполя. Отмечается взятие под огневой контроль участка трассы Гуляйполе - Малиновка. Параллельно усиливается давление на северо-восточные и северные подступы к городу, есть продвижение в районе Затишья, а также бои в Новом Запорожье. На северо-западных окраинах Новопавловки российские войска закрепились в северной части населенного пункта.

Расширение зоны огневого контроля вокруг Гуляйполя говорит о том, что российские силы продолжают реализовывать стратегию постепенного "выдавливания" обороны противника на ключевых участках. Взятие под огневой контроль трассы Гуляйполе - Малиновка ограничивает возможности украинских подразделений по оперативному перемещению сил и технике между опорными пунктами.

На константиновском направлении продолжаются бои в Иванполье и на южных подступах к Константиновке. На краснолиманском направлении российские войска продвигаются в восточной части Красного Лимана, а также западнее Ямполя. На северском участке отмечаются успехи в Выемке и Ивано-Дарьевке; в самом Северске продолжается активное наступление в центральной части города.