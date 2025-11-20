В ДНР рассказали, что в подвалах Димитрова остаются мирные жители

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что в подвалах Димитрова (украинское название — Мирноград) остаются минимум две тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока можно говорить о том, что в подвалах Димитрова прячутся минимум две тысячи человек», — отметил он.

По его словам, сейчас штурмовые группы выводят этих людей через организованные коридоры.

17 ноября Кимаковский говорил, что группа солдат 38-й бригады морской пехоты ВСУ сдалась в плен в Димитрове. Морпехи сложили оружие, после чего их эвакуировали в тыл.

Димитров — город-спутник Красноармейска (украинское название — Покровск).

До этого в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области иностранные наемники отказались от сопротивления и сложили оружие.

По словам российского офицера, часть наемников сумела покинуть позиции и скрыться, а остальные добровольно сдались. Он отметил, что сами участники иностранных подразделений объясняют свое присутствие на фронте желанием получить деньги. Перед выполнением боевых задач, как уточнил командир, у них изымают документы, оставляя лишь шевроны.