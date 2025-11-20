ВС РФ приступили к штурму очередной «крепости» ВСУ в ДНР, пока на Запорожье готовится масштабная операция. Как сообщает «Царьград», сами бойцы отмечают, что столько личного состава одновременно противник еще не видел.

Треть города за сутки

Судя по поступающей информации, ВС РФ приступили к штурму Северска в ДНР. Военкор Юрий Котенок отмечает, что ВСУ давно готовили населенный пункт и его окраины к обороне. Показательно, что многие укрепления ВС РФ обошли, начав бои в черте города и взяв под контроль треть территории Северска.

«Но дело в мотивации. Наши штурмовые группы уже не остановить — вышли к высотной застройке. Начнут обходить вдоль железной дороги, и тогда у противника вариантов не много — погибнуть в застройке под завалами или побежать из высоток. Судя по динамике в Покровске (Красноармейске), большинство выбирает второй вариант», — заявил Котенок.

У украинского командования все еще теплится надежда, что они смогут удержать рубеж по реке Бахмутка, но к высотам западнее города уже прорываются российские войска со стороны Платоновки. Также сейчас для противника крайне опасен дальнейший прорыв ВС РФ на Каленики и Резиновку. Тогда ВСУ придется отступать на Рай-Александровку и Николаевку, закрывая сам Славянск. Кроме того, ВС РФ могут выйти к Васюковке — это будет фактическим началом боев за славянско-краматорскую агломерацию.

«В условиях дефицита резервов вопрос в студию: кем ВСУ будут удерживать хотя бы периметр такого довольно большого города, как Славянск? Основные и наиболее боеспособные резервы ВСУ сточили под Добропольем, Красноармейском и Купянском», — отметил военкор.

Впереди у ВС РФ предстоит огромный вал работы и до конца еще далеко. Однако то, что у противника назрели системные проблемы, уже очевидно.

Бои в Купянске

Котенок заявил, что подразделения группировки войск «Запад» продолжают ликвидировать противника в Купянске и на левом берегу Оскола. ВСУ перебрасывают резервы, пытаясь перерезать коммуникации российских войск и вернуть контроль над Купянском, а также восстановить снабжение левобережной группировки. Бои носят ожесточенный встречный характер.

«Клин, вбитый в оборону ВСУ в районе южных окраин Купянска — Садового (у переправы западнее пос. Силикатчиков), противник пытается контратаковать, чтобы срезать его и восстановить полный контроль над переправой. Очередная попытка провалилась», — заявил Котенок.

Несмотря на заведомо самоубийственное положение личного состава ВСУ, Киев продолжает отправлять новые резервы не только для сдерживания ВС РФ, но и для контратак. Военкор Анатолий Радов в связи с этим логично задаётся вопросом: откуда они берут «мясо»? По всей видимости, в бой идут тыловые подразделения, которые за три года ни разу не были в бою.

Константиновское направление

Издание «Украина.ру» пишет об активизации боев на константиновском направлении. В районе Иванополья в центре села штурмовики активно наступают. Со стороны участка Александро-Калиново западная часть под российским контролем. В восточной части Константиновки противник пытался контратаковать, но это не удалось, а ВС РФ закрепились на дачах.

Радов отмечает, что фиксируется контроль российских подразделений над частью Иванполья. Западнее по водохранилищу заходят штурмовики. При этом мониторинговый ресурс «Сливочный каприз» сообщает, что ВС РФ заняли уже центральную часть Иванполья и позиции севернее Клебан-Быка.

Военкор Радов ранее заявлял о заходе в Иванполье российских бойцов — они «закошмарили» гарнизон ВСУ и спокойно вышли. По всей видимости, речь шла о разведке боем. На фоне этого военкор обратился к президенту Владимиру Путину, по всей видимости, передав просьбу военных.

«Владимир Владимирович Путин, есть вопрос по снабжению мавиками. Это точно нужно решить», — написал он.

Путь на Запорожье

После взятия Малой Токмачки ВС РФ предстоит сражение за Орехов. Как пишут аналитики «Военной хроники», для Киева этот город стратегически важен: его потеря откроет российским подразделениям прямую дорогу на Запорожье, из-за чего ожидать, что ВСУ быстро его бросят, не приходится.

По всем признакам битва за Орехов повторит сценарий Красноармейска. Логистика ВСУ там построена по принципу «малых баз». В ближайшие тылы уже заводят дроноводов, но основной личный состав и боеприпасы скоро окажутся скучены в небольшой зоне, удобной для ударов.

«Из-за активности России на юге вдоль Днепра у украинских подразделений остается лишь возможность отступать на север через два хорошо известных маршрута, один из которых — на соседние Васиновку и Омельник, до которых долетают и дроны, и снаряды. И оба давно известны российской армии», — пишет «Военная хроника».

Тем временем Радов сообщил один из главных инсайдов по запорожскому направлению. Бойцы с направления, вероятно, подтвердили ему сведения о подготовке к взятию Запорожья вскоре после котла вокруг Гуляйполя. С этой целью с полигонов было взято большое количество личного состава ВС РФ, «самого боеспособного».