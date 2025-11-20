В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил под Константиновкой и в Запорожской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 20 ноября.

Уничтожение роботов ВСУ

Операторы российских ударных дронов уничтожили три роботизированных комплекса ВСУ под Константиновкой, сообщили в Минобороны РФ. Пораженные комплексы использовались ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую, а также для атак по наступающим подразделениям ВС РФ.

Операция в Запорожской области

Ударные дроны ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Разведывательные беспилотники обнаружили замаскированное укрытие ВСУ с антеннами и кабелями. По данным Минобороны, украинские солдаты использовали укрытие как пункт управления коптерами.

После уточнения координат объект был уничтожен ударом FPV-дрона. По данным Минобороны, связь и система управления ВСУ в этом районе были полностью выведены из строя. Также были уничтожены тяжелые гексакоптеры ВСУ, которые двигались к линии боевых действий, и дрон «Баба-Яга», замаскированный в лесу.

Удар по дронам ВСУ

Мобильные огневые группы ВС РФ сбили несколько ударных дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад». Чтобы защитить объекты инфраструктуры, ВС РФ организовали в районе боевых действий засады из мобильных огневых групп ПВО. Российские силы сбили несколько беспилотников самолетного типа, включая ударные дроны PD-2.

Обстановка в Димитрове

Военный корреспондент Тимофей Ермаков заявил, что ВС РФ взяли под контроль южную часть Димитрова. Об этом пишут «Аргументы и факты». По данным Ермакова, российские силы находятся в микрорайоне Западный и районе Новатор.

«Таким образом, под контроль наших сил перешел весь юг Димитрова», - подчеркнул корреспондент.

Бои в Северске

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что российские войска ведут ожесточенные уличные бои в Северске. По его словам, ВС РФ развивают успех после прорыва на юго-восточной окраине города.

Уничтожение танка ВСУ

Источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС, что в Сумской области ВСУ потеряли несколько единиц бронетехники за сутки, включая танк Т-64. Украинские войска также лишились самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и двух буксируемых гаубиц. Один солдат ВСУ был взят в плен.