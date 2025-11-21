СВО предрекли скорое окончание при одном условии

Специальная военная операция (СВО) очень скоро закончится, если Европа перестанет оказывать поддержку Киеву, убежден военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Условие быстрого завершения конфликта он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергор заявила, что скандинавские страны не могут продолжать нести несправедливо большую долю ответственности за предоставление помощи Украине.

«Европа на грани катастрофы»: генерал о том, что будет после СВО

Если европейские страны перестанут оказывать поддержку Киеву, окончание конфликта займет не очень большое время, полагает эксперт.

«Странное поведение шведов. Они сами залезли в натовское ярмо, вполне благополучно ощущали себя в нейтральном статусе, а теперь, когда надо и деньги выделять, и поднимать до 5 процентов ВВП на военные расходы, они заголосили. Дальше будет еще веселее, потому что американцы попытаются им свое оружие всучивать. Напомню, что шведский ВПК достаточно развитый, они всю линейку вооружений делали раньше: и корабли, и подводные лодки, и самолеты, и танки. Сейчас, я думаю, им придется об этом забыть, ну, и надо исходить из того, что помощь, конечно, они будут сокращать», — поделился Дандыкин.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что властям Евросоюза необходимо будет взять заем, чтобы продолжить финансирование Украины. Он пояснил, что выделенной Киеву суммы в размере 135 миллиардов евро сейчас просто нет в европейском бюджете.