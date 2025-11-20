Глава Airbus призвал разместить в ЕС тактическое ядерное оружие

Председатель совета директоров Airbus Рене Оберман призвал европейские страны приобрести тактическое ядерное оружие в ответ на предполагаемую угрозу, исходящую от российских ракетных комплексов «Искандер». Его слова приводит Reuters.

© Lenta.ru

По его мнению, «ахиллесовой пятой» европейских стран является размещение более 500 тактических ядерных боеголовок на ракетах «Искандер-М» в Калининградской области. «Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства-члены ЕС должны договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания, включая, в первую очередь, тактический уровень», — сказал Оберман. Он добавил, что это станет «весомым признаком сдерживания».

Иран счел бессмысленными переговоры по ядерной программе с США

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обсуждать инициативы по размещению в странах Евросоюза самолетов с ядерным оружием. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности региону.