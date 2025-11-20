Командиры ВСУ обещают убивать своих подчиненных за уход с позиций

Офицеры ВСУ обещают убивать подчинённых им боевиков за уход с позиций в Днепропетровской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиоперехват переговоров командования украинскими оккупантами и рядовыми боевиками.

Так, например, на одной из записей можно услышать, как рядовой боевик с позывным Красный докладывает, что группа его сослуживцев, включая его самого, разбежалась, покинув боевую позицию. Командир в ответ на это требует вернуться на позиции.

Когда Красный заявляет о невозможности вернуться на позиции, то офицер прямо угрожает убить его и других боевиков.

«Значит, мы вас просто сейчас поубиваем», — заключает командир.

Ранее сдавшийся в плен военный ВСУ Пётр Гай рассказал, что украинское командование заставило солдат переодеться в гражданскую одежду и расстреливать всех уходящих из Красноармейска, в том числе мирных жителей.