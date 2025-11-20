ВС РФ сбили два украинских FPV-дрона при подвозе боеприпасов

На Краматорском направлении командир группы взвода охраны и сопровождения вовремя заметил приближающиеся украинские ударные FPV-дроны, что позволило предотвратить гибель военнослужащих полка беспилотных систем «Буревестник» из состава «Южной» группировки. Об этом сообщили в пресс-службе группировки.

Видео атаки оказалось в распоряжении СМИ. На кадрах видно, как группа доставляет боеприпасы и необходимое имущество на квадроцикле. Командир первым обнаруживает приближение дрона, после чего бойцы спешиваются и открывают огонь по летательным аппаратам.

По данным пресс-службы, группа направлялась на одну из позиций полка, перевозя FPV-дроны, боевые части, продовольствие и горюче-смазочные материалы. Дрон-детектор своевременно зафиксировал угрозу, что позволило занять оборону. Один беспилотник был сбит точным выстрелом, второй попытался атаковать технику, но также был уничтожен.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям личного состава никто не пострадал.