ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

В Минобороны России заявили, что российские военные с помощью БПЛА уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Как отметили в ведомстве, в ходе ведения воздушной разведки тылового района ВСУ на правом берегу Днепра, оператором российского разведывательного БПЛА было обнаружено передвижение группы украинских националистов, которая укрылась в одном из домов частного сектора.

«После определения координат цели расчёту ударных БПЛА поступила команда на выдвижение и уничтожение обнаруженной цели... Далее специалисты расчёта методично и точно уничтожили пункт временной дислокации ВСУ», — говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар ракетами «Кинжал» по объектам ВПК Украины.