Российский командир спас бойцов от атаки дронов ВСУ

Командир группы взвода охраны и сопровождения группировки войск «Юг» Российской армии спас своих подчиненных от атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Группа бойцов следовала по маршруту на мототехнике, перед ними была поставлена задача доставить на одну из позиций полка вооружение, боеприпасы и питание. В какой-то момент военнослужащий заметил ударные FPV-дроны противника, приказал бойцам спешиться, и по беспилотникам вовремя был открыт огонь. «Лишь благодаря слаженным действиям никто из личного состава не пострадал», — отметили в пресс-службе группировки.

Ранее сообщалось, что российский боец Андрей Кастараков сбил FPV-дрон ВСУ из охотничьего ружья, защищая свое подразделение от воздушной атаки.