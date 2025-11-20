Военный аналитик заявил о критическом положении ВСУ под Волчанском

Газета.Ruиещё 7

Отправка технического персонала аэродромов под Волчанск в Харьковскую область свидетельствует о тяжелой ситуации с резервами у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом NEWS.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

Военный аналитик заявил о критическом положении ВСУ под Волчанском
© Газета.Ru

По его словам, Киев вынужден задействовать все оставшиеся ресурсы на фоне продвижения российской армии. Крутов объяснил, что аэродромный персонал включает не только техников, но и охранников, а также работников, обеспечивающих подвоз топлива и уборку территории.

«Это говорит о катастрофической ситуации с резервами», — сказал эксперт.

Кнутов добавил, что Украина находится в бедственном положении и вынуждена «затыкать дыры» на фронте всем, что есть.

20 ноября в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ перебросили технический персонал аэродромов Военно-воздушных сил (ВВС) Украины под Волчанск, чтобы удержать исходные позиции.

19 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинское командование перебрасывает личный состав с участка фронта в районе села Колодезное Харьковской области на другие направления, в том числе под Купянск. По его словам, с начала недели разведка РФ фиксирует снижение численности личного состава ВСУ на участке в районе Колодезного.