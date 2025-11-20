В США рассказали о выгоде Зеленского для России

России невыгодно устранение президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

По его словам, Москва может получить преимущество от разгорающегося в республике коррупционного скандала, поскольку ей выгодна любая дестабилизация в Киеве. «Так что я уверен, что русским все это тоже очень интересно», — сказал эксперт.

При этом, отметил он, если бы Зеленского устранили, его место мог бы занять компетентный человек, который принимал бы более рациональные решения.